Renzi e l’incontro con lo 007 Mancini: il servizio di Report finito nel mirino di Italia Viva – Il video (Di martedì 4 maggio 2021) «È fango, in 25 anni di trasmissione non è mai stata pagata una fonte». A dirlo è direttamente Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore del programma Rai Report, accusato dai vertici di Italia Viva di aver pagato una fonte 45 mila euro per il servizio che ricostruisce l’incontro tra Matteo Renzi e l’agente segreto Marco Mancini. Il partito del senatore toscano ha anche avviato l’iter per un’interrogazione parlamentare in Parlamento. Il servizio al centro dello scontro riguarda un incontro avvenuto lo scorso 23 dicembre, nel pieno della crisi del Conte-bis, tra l’ex primo ministro e lo 007 del Sismi nel parcheggio di un autogrill a Fiano Romano, località fuori Roma. All’epoca Mancini era in lizza per la nomina ai servizi, una delle ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) «È fango, in 25 anni di trasmissione non è mai stata pagata una fonte». A dirlo è direttamente Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore del programma Rai, accusato dai vertici didi aver pagato una fonte 45 mila euro per ilche ricostruiscetra Matteoe l’agente segreto Marco. Il partito del senatore toscano ha anche avviato l’iter per un’interrogazione parlamentare in Parlamento. Ilal centro dello scontro riguarda un incontro avvenuto lo scorso 23 dicembre, nel pieno della crisi del Conte-bis, tra l’ex primo ministro e lo 007 del Sismi nel parcheggio di un autogrill a Fiano Romano, località fuori Roma. All’epocaera in lizza per la nomina ai servizi, una delle ...

reportrai3 : Come faceva Matteo Renzi a sapere che la redazione di Report era in possesso del video che ritraeva l’incontro tra… - reportrai3 : Esclusiva #Report: il misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini. L'a… - reportrai3 : Il 23 dicembre del 2020 Renzi va al carcere di Rebibbia per fare visita a Denis Verdini. Dato conforto a Verdini, i… - orsu61 : RT @reportrai3: Un incontro misterioso tra Matteo Renzi e l’agente dei servizi segreti Marco Mancini. Report mostra con un video esclusivo… - GiovyDean : Frainteso l'incontro segreto in autogrill fra #Renzi e un funzionario dei servizi. In realtà era un comizio di… -