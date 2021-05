Napoleone, 200 anni fa la morte dell’Imperatore: rievocazioni, film e visite guidate (Di martedì 4 maggio 2021) “Sodati, voi siete nudi, mal nutriti. Il governo vi deve molto ma non può darvi nulla. La vostra pazienza, il vostro coraggio (…) sono ammirevoli. Ma non vi procurano alcuna gloria, nessun brillìo ricade su di voi. Io voglio condurvi nelle più fertili pianure del mondo.” Chi proclama queste parole che incendieranno l’animo dei militari francesi sfibrati dalle lotte è un giovane generale di 26 anni di origine corsa: Napoleone Bonaparte. È il 27 marzo dell’anno fatidico 1796, quello della campagna d’Italia, in cui si afferma per sempre il suo genio nell’arte della guerra. Napoleone in Toscana, a San Miniato (Pisa), aveva le più antiche origini familiari, quelle dei Buonaparte, nonché alcuni parenti. Il suo legame con l’Italia sarà sempre speciale, sebbene contraddittorio e a fasi alterne. Il fatidico 5 maggio Appena 25 ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 maggio 2021) “Sodati, voi siete nudi, mal nutriti. Il governo vi deve molto ma non può darvi nulla. La vostra pazienza, il vostro coraggio (…) sono ammirevoli. Ma non vi procurano alcuna gloria, nessun brillìo ricade su di voi. Io voglio condurvi nelle più fertili pianure del mondo.” Chi proclama queste parole che incendieranno l’animo dei militari francesi sfibrati dalle lotte è un giovane generale di 26di origine corsa:Bonaparte. È il 27 marzo dell’anno fatidico 1796, quello della campagna d’Italia, in cui si afferma per sempre il suo genio nell’arte della guerra.in Toscana, a San Miniato (Pisa), aveva le più antiche origini familiari, quelle dei Buonaparte, nonché alcuni parenti. Il suo legame con l’Italia sarà sempre speciale, sebbene contraddittorio e a fasi alterne. Il fatidico 5 maggio Appena 25 ...

RobRe62 : RT @culturamilano: Conferenza Stampa di presentazione della mostra 'La Milano di Napoleone' alla Biblioteca Braidense in occasione dei 200… - Graficnovel : RT @culturamilano: Conferenza Stampa di presentazione della mostra 'La Milano di Napoleone' alla Biblioteca Braidense in occasione dei 200… - unipv : Da domani 5 maggio al 10 luglio 2021 la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano ricorda i 200 anni della morte di… - ilSaronno : 200 anni dalla morte di Napoleone: Limbiate si prepara all’evento - ADM_assdemxmi : RT @culturamilano: Conferenza Stampa di presentazione della mostra 'La Milano di Napoleone' alla Biblioteca Braidense in occasione dei 200… -