Catania | blitz antimafia contro tre clan | 40 arresti Tentata estorsione alla ditta Condorelli che denunciò

(Di martedì 4 maggio 2021) Quaranta persone arrestate, dieci delle quali ai domiciliari, e tre gruppi criminali legati a Cosa nostra dicolpiti. L’operazione Sotto scacco dei carabinieri del comando provinciale difa emergere anche il comportamento definito “virtuoso” da parte delladolciariai cui responsabili denunciarono un tentativo di. Nel mirinoi degli inquirenti della Dda di, riacceso nell’ottobre 2017, le attività, a Paternò e Belpasso, degli storicimafiosi Alleruzzo, Assinnata e Amantea e dei loro vertici legati‘famiglia Santapaola-Ercolano che gestivano in esclusiva il traffico di droga e le estorsioni nella zona di appartenenza. Secondo diversi pentiti, ad esempio, gli spacciatori a Paternò non potevano ...

