Vaccino Covid Lazio, da mezzanotte 4 maggio prenotazioni per 57-56 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel Lazio "da domani alla mezzanotte partiranno le prenotazioni per il Vaccino anti-Covid per la fascia d'età 57 – 56 anni (nati 1964 e 1965)". Lo annuncia l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio sul profilo social 'Salute Lazio'. Intanto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, con un nota fa sapere che "alle ore 12 abbiamo superato il tetto delle 2 milioni di somministrazioni di vaccini, nel Lazio una persona su tre ha già ricevuto almeno una dose di Vaccino. Voglio ringraziare tutti i nostri operatori che stanno portando avanti con impegno e dedizione la campagna vaccinale". Da questa sera alla mezzanotte inoltre attiva la prenotazione online sul ...

