Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore

Leggi su newsmondo

(Di domenica 2 maggio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 2 maggio Ritornano sotto quota 10mila i contagi in. Sono 9.148 i nuovi casi registrati insu oltre 156mila tamponi. Tasso positività che risale al 5,8%, ma il dato è dovuto ad un crollo dei test. Se si considerano solo i molecolari è dell’8%. In calo sia i decessi (144) che gli ingressi in terapia intensiva (109), mentre ritornano a salire i pazienti in ...