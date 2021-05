"Prima volta che mi succede". Fedez a muso duro con Lega e Rai: "Cosa mi hanno chiesto", terremoto politico al concertone (Di sabato 1 maggio 2021) La partecipazione di Fedez al concertone del Primo Maggio è diventata un caso Prima ancora dell'effettiva esibizione del cantante. Il rischio che l'artista usi quel palco e la diretta Rai per discorsi di tipo politico è molto alto. Fedez, infatti, ha spesso usato i suoi canali social per parlare di politica. Ultimamente si era espresso a favore del ddl Zan attaccando il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia al Senato. I primi a non starci sono stati i membri della Lega, che Prima della performance del rapper hanno diffuso una nota: "Se Fedez userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) La partecipazione dialdel Primo Maggio è diventata un casoancora dell'effettiva esibizione del cantante. Il rischio che l'artista usi quel palco e la diretta Rai per discorsi di tipoè molto alto., infatti, ha spesso usato i suoi canali social per parlare di politica. Ultimamente si era espresso a favore del ddl Zan attaccando il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia al Senato. I primi a non starci sono stati i membri della, chedella performance del rapperdiffuso una nota: "Seuserà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e ...

