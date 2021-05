LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: FP3 dalle 13.00, programma e orari TV8. Leclerc ci crede (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI F1 SU TV8: orariO IN CHIARO QUALIFICHE GP Portogallo DI OGGI LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI OGGI (SABATO 1° MAGGIO) NUOVO FONDO E NUOVO MUSO PER LA FERRARI: I VANTAGGI FERRARI TERZA FORZA IN PISTA, MA LA MCLAREN E’ IN AGGUATO CHARLES Leclerc: “CONTENTO PER LA SIMULAZIONE DEL TIME-ATTACK, SAINZ MEGLIO SUL PASSO GARA” CARLOS SAINZ: “GIORNATA POSITIVA, ABBIAMO CAPITO IL GRIP” LA CRONACA DELLE FP2 DI F1 LA CRONACA DELLE FP1 DI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 F1 LEWIS HAMILTON: “GOMME TROPPO DURE PER PORTIMAO” MAX VERSTAPPEN: UN VENERDI’ DAVVERO COMPLICATO” VALTTERI BOTTAS: “MERCEDES DIFFICILE DA GUIDARE, RETROTRENO BALLERINO” LANDO NORRIS: “SIAMO PIU’ ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI F1 SU TV8:O IN CHIARO QUALIFICHE GPDI OGGI LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI OGGI (SABATO 1° MAGGIO) NUOVO FONDO E NUOVO MUSO PER LA FERRARI: I VANTAGGI FERRARI TERZA FORZA IN PISTA, MA LA MCLAREN E’ IN AGGUATO CHARLES: “CONTENTO PER LA SIMULAZIONE DEL TIME-ATTACK, SAINZ MEGLIO SUL PASSO GARA” CARLOS SAINZ: “GIORNATA POSITIVA, ABBIAMO CAPITO IL GRIP” LA CRONACA DELLE FP2 DI F1 LA CRONACA DELLE FP1 DI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 F1 LEWIS HAMILTON: “GOMME TROPPO DURE PER PORTIMAO” MAX VERSTAPPEN: UN VENERDI’ DAVVERO COMPLICATO” VALTTERI BOTTAS: “MERCEDES DIFFICILE DA GUIDARE, RETROTRENO BALLERINO” LANDO NORRIS: “SIAMO PIU’ ...

