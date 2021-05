La presidenza Biden? Lo sguardo di Ian Bremmer oltre i primi 100 giorni (Di sabato 1 maggio 2021) “Alla politica interna dò una A. Una B meno, invece, per la politica estera”. A cento giorni dal giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti, Ian Bremmer, presidente di Eurasia Group e politologo della Columbia University, dà le prime pagelle. Bremmer, perché una B meno? Ha avuto molti più successi in politica interna. Su q uesto fronte sono stati davvero cento giorni eccezionali. Dalla distribuzione dei vaccini ai piani per la ripresa economica, tutta la legislazione è già passata e pronta. La politica estera su un piano più inclinato. Cioè? Biden si è trovato a fare i conti con un ordine mondiale molto diverso da quello che ha lasciato come vicepresidente. Alcune cose gli sono riuscite facili: il ritorno degli Stati Uniti negli accordi di Parigi, ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) “Alla politica interna dò una A. Una B meno, invece, per la politica estera”. A centodal giuramento di Joecome 46esimo presidente degli Stati Uniti, Ian, presidente di Eurasia Group e politologo della Columbia University, dà le prime pagelle., perché una B meno? Ha avuto molti più successi in politica interna. Su q uesto fronte sono stati davvero centoeccezionali. Dalla distribuzione dei vaccini ai piani per la ripresa economica, tutta la legislazione è già passata e pronta. La politica estera su un piano più inclinato. Cioè?si è trovato a fare i conti con un ordine mondiale molto diverso da quello che ha lasciato come vicepresidente. Alcune cose gli sono riuscite facili: il ritorno degli Stati Uniti negli accordi di Parigi, ...

