Volkswagen - La Sec apre unindagine sul caso Voltswagen

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 aprile 2021) Com'era prevedibile, le autorità statunitensi hanno messo nel mirino il", la campagna di marketing orchestrata dalla filiale statunitense dellae rivelatasi alla fine un pesce di aprile decisamente mal riuscito. La Sec ha aperto un'indagine per verificare eventuali profili di reato, in particolare sul fronte delle ripercussioni sui corsi azionari. Per ora non ci sono conferme ufficiali, né tantomeno l'apertura di una procedura formale, ma tutto lascia propendere per l'avvio di un'inchiesta ad ampio raggio: la commissione di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi ha già iniziato a compiere i primi passi con l'invio a Wolfsburg di una precisa richiesta di informazioni. Le conferme. stata la stessa, dopo le prime indiscrezioni lanciate dalla testata tedesca Der Spiegel, a ...