VIDEO Bayern Monaco-Olimpia Milano, highlights e sintesi di gara-4. Zipser firma la rimonta, si torna al Mediolanum Forum (Di venerdì 30 aprile 2021) Ci sarà gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Il club allenato da Andrea Trinchieri riesce ad allungare la serie, e sconfigge la squadra di Ettore Messina per 85-82 all’Audi Dome in rimonta dopo una partita dagli alti tratti spettacolari. Per l’Olimpia non bastano, oggi, i 28 di un ancor più dominante Malcolm Delaney rispetto a gara-3. A decidere sono i 18 di Wade Baldwin e soprattutto i 16 di un Paul Zipser indiavolato nel finale. Nell’equilibrio pressoché totale, a livello di cifre, non si può però dimenticare che gli uomini in trasferta si trovavano avanti di 13 nel terzo quarto, con il Bayern che ha saputo gestire meglio il finale a livello di testa. Martedì 4 maggio: questo sarà il giorno del destino, con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Ci sarà-5 tra. Il club allenato da Andrea Trinchieri riesce ad allungare la serie, e sconfigge la squadra di Ettore Messina per 85-82 all’Audi Dome indopo una partita dagli alti tratti spettacolari. Per l’non bastano, oggi, i 28 di un ancor più dominante Malcolm Delaney rispetto a-3. A decidere sono i 18 di Wade Baldwin e soprattutto i 16 di un Paulindiavolato nel finale. Nell’equilibrio pressoché totale, a livello di cifre, non si può però dimenticare che gli uomini in trasferta si trovavano avanti di 13 nel terzo quarto, con ilche ha saputo gestire meglio il finale a livello di testa. Martedì 4 maggio: questo sarà il giorno del destino, con il ...

Advertising

OA_Sport : Le immagini di Bayern Monaco-Olimpia Milano: gara-4 - infoitsport : Diretta Bayern Monaco Milano/ Streaming video tv: gara-4 per l'Olimpia (Eurolega) - DanieleGreat : Con che coraggio @sportmediaset elenca i migliori assist di tacco degli ultimi anni senza mettere il goal di Pippo… - velfutbol : RT @armagio: Retroscena su #Nagelsmann al #Bayern: il tecnico porta con sé solo 2 uomini di fiducia, il video analista Benjamin Glück e il… - GabTascioni : C’ero a Manchester-Roma 7-1. Ero in curva per Roma-Bayern 1-7. Ci sono stasera. QUE SERÀ, SERÀ… -