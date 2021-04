Dove si fanno i vaccini in Campania? Gli over 50 convocati alla Mostra d'Oltremare, apre il nuovo hub a Capodichino (Di venerdì 30 aprile 2021) Resta in zona gialla la Campania. Ma, alla vigilia del primo fine settimana libero dopo mesi, il governatore Vincenzo De Luca, invita al rigore altrimenti, avverte nella consueta diretta Fb del... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 aprile 2021) Resta in zona gila. Ma,vigilia del primo fine settimana libero dopo mesi, il gnatore Vincenzo De Luca, invita al rigore altrimenti, avverte nella consueta diretta Fb del...

Advertising

micillom5s : Onorare le istituzioni significa rispettare i cittadini. In un periodo economico, dove gli imprenditori e cittadini… - GraziaAmelia : RT @mattinodinapoli: Dove si fanno i vaccini in Campania? Gli over 50 convocati alla Mostra d'Oltremare, apre il nuovo hub a Capodichino ht… - Litbarsky007 : @montseapi @Corriere Che c’entra l’indipendentismo con l’aver scelto delle donne per delle posizioni chiave nella d… - mattinodinapoli : Dove si fanno i vaccini in Campania? Gli over 50 convocati alla Mostra d'Oltremare, apre il nuovo hub a Capodichino - g_effe : @liliaragnar Sorpresi? Lo dico da quando esiste la piattaforma roussout, dove già fanno votare quei quattro gatti c… -