FBI: perquisito l’appartamento dell’ex avvocato di Donald Trump (Di giovedì 29 aprile 2021) Agenti dell’FBI hanno perquisito l’appartamento di Manhattan di Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York e fino a pochi mesi fa avvocato di Donald Trump, sequestrando anche computer e cellulari. Perquisizioni sono state svolte anche nell’abitazione di Washington di un’avvocatessa vicina a Giuliani, Victoria Toensing, ex funzionaria del Dipartimento della Giustizia. Ecco perché è stato perquisito l’appartamento di Rudolph Giuliani L’azione dei federali rientra nelle indagini in corso da mesi sulle attività di Giuliani in Ucraina. L’ex sindaco sarebbe infatti coinvolto negli sforzi compiuti da Trump nel 2019 per esercitare pressione sugli investigatori ucraini. Affinché aprissero un’indagine per corruzione su Hunter Biden, figlio dell’allora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Agenti dell’FBI hannodi Manhattan di Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York e fino a pochi mesi fadi, sequestrando anche computer e cellulari. Perquisizioni sono state svolte anche nell’abitazione di Washington di un’avvocatessa vicina a Giuliani, Victoria Toensing, ex funzionaria del Dipartimento della Giustizia. Ecco perché è statodi Rudolph Giuliani L’azione dei federali rientra nelle indagini in corso da mesi sulle attività di Giuliani in Ucraina. L’ex sindaco sarebbe infatti coinvolto negli sforzi compiuti danel 2019 per esercitare pressione sugli investigatori ucraini. Affinché aprissero un’indagine per corruzione su Hunter Biden, figlio dell’allora ...

