Calciomercato Juventus, Allegri ‘caccia’ Paratici | Ecco i possibili sostituti (Di giovedì 29 aprile 2021) Con il contratto in scadenza a fine giugno, l’avventura di Paratici alla Juventus è sempre più in bilico. Ecco i sostituti pensati da Agnelli per sostituire il direttore sportivo piacentino… L'articolo Calciomercato Juventus, Allegri ‘caccia’ Paratici Ecco i possibili sostituti è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Con il contratto in scadenza a fine giugno, l’avventura diallaè sempre più in bilico.pensati da Agnelli per sostituire il direttore sportivo piacentino… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - Eurosport_IT : Allegri 2.0 alla Juventus? ???? Guardando i numeri, i tifosi bianconeri possono sorridere ???? ??… - CMercatoNews : ???? #Juventus, con il probabile ritorno di #Allegri, #Paratici saluta Torino. Gli scenari per il post - gilnar76 : Elkann alla #Continassa: incontro ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Finoallafine… - calciomercatoit : #Juventus, #Gasperini in bilico all'#Atalanta ma non rientra nei radar bianconeri ?? #CMITmercato -