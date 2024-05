Avventura nello Yemen | Turisti bloccati - tra loro un' abruzzese che rassicura | ' Stiamo bene'

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 4 maggio 2024) Pescara - Nel dramma degli italiani, trasi distingue una donna della Valle Peligna, che, nonostante la situazione, trasmette tranquillità. "Siamo in una condizione dissere", dichiara la 50enne, raccontando la sua esperienza sull'isola di Socotra, nonostante la Farnesina sconsigli l'area. Un altro volo disponibile il 5 maggio potrebbe offrirela via di fuga. Il gruppo, variegato e proveniente da diverse parti d'Italia, era partito da Abu Dhabi il 23 aprile, ma ora si ritrova intrappolato a causa di complicazioni politiche e condizioni meteorologiche avverse. Nonostante la situazione incerta, la solidarietà della comunità locale li sostiene, ma c'è preoccupazione per il ritorno a casa. Il Ministero degli Esteri avverte chiaramente contro i viaggi ...