Napoli su Spileers - Giovane Promessa del Club Brugge | Caratteristiche e Curiosità

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilmonitora Jorne, promettente difensore classe 2005 deltecniche e un carattere esuberante per iltalento belga. IlsuSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilavrebbe messo nel mirino Jorne, promettente difensore centrale classe 2005 in forza al. Un osservatore azzurro avrebbe visionato iltalento belga in occasione della recente semifinale di Conference League. Una Valutazione Accessibile Ilbelga valuta attualmente il cartellino ditra i 5 e i 10 milioni di euro, una cifra ancora relativamente accessibile per le casse del ...

SKY, A breve un incontro tra Italiano e il napoli - Secondo quanto riferito sul proprio sito dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dovrebbe svolgersi a breve un incontro tra l'entourage di Vincenzo Italiano e ... Continua a leggere>>

napoli, la situazione in difesa - Visualizzazioni: 150 Secondo quanto emerso nelle ultime ore, in vista della prossima stagione il napoli avrebbe deciso di rivoluzionare il pacchetto difensivo: la situazione. napoli, la situazione in ... Continua a leggere>>

Gazzetta – napoli, Manna sul giovanissimo spileers: fissato il prezzo per il talento 2005 - Ancora non è stato ufficializzato ma il neo ds del napoli Manna lavora al futuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport il napoli sarebbe sulle tracce del ... Continua a leggere>>