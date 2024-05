La Russia ama Trump - il Cremlino tifa Biden La versione di Pellicciari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 5 maggio 2024) È diventato mainstream collegare conflitto ucraino ed elezioni presidenziali americane. Come pensare che Mosca speri in una vittoria di Donald, poiché, tornato alla Casa Bianca, egli sarebbe orientato ad abbandonare Kyiv al suo destino. Questa convinzione tuttavia si basa su sole dinamiche statunitensi. Inoltre, dà per scontato che le scelte delseguano la stessa logica Occidentale. Uno degli assunti che più ha tratto in inganno generazioni di osservatori stranieri di vicende russe. E ciononostante riproposto di nuovo con fiducia. Al punto di trattare con sospetto l’unico segnale chiaro arrivato da Mosca sulle elezioni Usa, con l’aperta dichiarazione di Vladimir Putin a favore di una vittoria elettorale di Joe. Secondo molti in Occidente si è trattato di un sostegno non sincero, da alcuni visto come un espediente ...