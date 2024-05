Rai - l’Usigrai diffonde videocomunicato per spiegare le ragioni dello sciopero | A difesa della libertà e dell’autonomia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Alla vigiliaproclamato dal, è stato diffuso sulla tv pubblica il video nel quale il sindacato spiega le proprie. “Domani i giornalisti e le giornalisteRai, per la prima volta dopo molti anni, si asterranno totalmente dal lavoro per protestare – spiega il sindacato dei giornalisti Rai – contro le scelte del vertice aziendale che accorpa testate senza discuterne col sindacato, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità facendo ricadere i carichi di lavoro su chi resta, senza una selezione pubblica e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione cancellando unilateralmente il premio di risultato. Ma non solo, in questi giorni è diventato di dominio pubblico il tentativoRai di censurare un monologo sul 25 Aprile, salvo ...