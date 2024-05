Anna Pettinelli scrive una dolce dedica a Martina dopo la sua eliminazione FOTO

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici 23 durante la quale gli allievi ancora in gara si sono sfidati con lo scopo di raggiungere la semifinale del talent show, che andrà in onda domenica 12 maggio. A rischio eliminazioni al termine delle tre manche previste ... Continua a leggere>>