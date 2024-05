Corriere dello Sport – rialzo Premier a 45 milioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-05 11:07:25 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: Trentacinquepiù cinque di bonus sono l’offerta del Napoli al Torino per il cartellino di Alessandro Buongiorno, il capitano: una proposta enorme, decisamente importante e ricca, una rarità per le manovre del campionato italiano. Già. Eppure, la sua valutazione è da: il Toro chiede 45per il suo difensore centrale, un tipo estremamente in gamba che è pure laureato in economia aziendale. Uno dei centrali più forti in circolazione da queste parti. Un leader della squadra che l’Atalanta, un’estate fa, aveva praticamente acquistato versando 25, salvo poi scontrarsi con la sua volontà di torinese, cuore granata e prodotto del vivaio di non muoversi. Sì, andava così 20...