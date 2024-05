Tennis - Paula Badosa annuncia la rottura con Stefanos Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) “Dopo grande considerazione e molti momenti preziosi insieme,e io abbiamo deciso di separare le nostre strade amichevolmente. Abbiamo condiviso un percorso pieno di amore e apprendimento, e ora, come amici con grande rispetto, abbiamo deciso di prendere strade separate”.con queste parole, postate in una storia su Instagram,la fine della sua relazione con il collega. “Siamo grati del supporto da parte di amici, famiglia e tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia. Entriamo in un nuovo capitolo delle nostre vite e ci auguriamo a vicenda il meglio in futuro”, aggiunge, che in conclusione chiede di rispettare la sua privacy. SportFace.