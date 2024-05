Green deal e gasdotto EastMed - così cambieremo l’Ue Parla Borchia Lega

(Di domenica 5 maggio 2024) “Il Mediterraneo orientale è uno dei temi che potranno aiutare in maniera più significativa a risolvere i problemi di approvvigionamento energetico da parte dell’Unione europea. Abbiamo avuto politiche energetiche eccessivamente caratterizzate dall’ideologia e non suffragate dai numeri”. Lo dice a Formiche.net l’eurodeputato dellaPaoloche definisce ilun progetto ancora in auge che dovrebbe essere approfondito. E punta l’indice sui risultati finanziari ottenuti dall’ultima commissione: “Quando si analizzano le performance macroeconomiche a livello globale, ci si rende conto che l’Eurozona è sempre puntualmente indietro rispetto agli altri, in particolar modo per quanto riguarda la generazione di Pil”. Quale l’obiettivo numerico dellaalle prossime elezioni ...

(Adnkronos) – investimenti in chiave sostenibile, imprese tra transizione ecologica ed energetica, dati e scenari a confronto tra PNRR e sviluppo della future mobility. Questo e molto altro nel corso della conferenza andata in scena oggi allo Europe Experience di Roma su “Mobilità del Futuro, ... Continua a leggere>>

investimenti in chiave sostenibile, imprese tra transizione ecologica ed energetica, dati e scenari a confronto tra PNRR e sviluppo della future mobility. Questo e molto altro nel corso della conferenza andata in scena oggi allo Europe Experience di Roma su “Mobilità del Futuro, Green Deal ... Continua a leggere>>

Allo Spazio Cesuola di Ponte Abbadesse, ieri sera si è parlato di Politiche Agricole Europee e del Distretto del Biologico come opportunità per tutta la comunità cesenate. All’incontro organizzato da Alleanza Verdi Sinistra “Salute per la Terra e le persone” sono intervenuti Nicola Dall’olio, ... Continua a leggere>>

Arriva il green deal delle Fiandre per mobilità condivisa il Belgio. Entro il 2027 di una rete di settemila auto condivise - Meno auto e piu sostenibilità, attraverso politiche e aziono di breve periodo volte a ripensare gli spostamenti urbani in chiave eco-compatibile. In estrema sintesi: ... Continua a leggere>>

"Il green deal in Europa aiuta l’agricoltura" - Allo Spazio Cesuola di Ponte Abbadesse si è discusso delle Politiche Agricole Europee e del Distretto del Biologico come opportunità per Cesena. Nicola Dall'Olio ha sottolineato l'importanza della Pac ... Continua a leggere>>

Energia, lavoro, controlli: nuovi favori agli armatori - Il feeling fra governo e armatori italiani non conosce pause. L’ultimo colpo della lobby navale è il niet dell’Italia, con Cipro, Grecia e Malta, alla proposta di revisione della Direttiva sulla tassa ... Continua a leggere>>