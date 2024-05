Cina | primo maggio - previsti 18,65 mln viaggi ferroviari nell’ultimo giorno di vacanza

(Di domenica 5 maggio 2024) Pechino, 05 mag – (Xinhua) – Idei passeggeriindovrebbero raggiungere i 18,65 milioni oggi, ultimodelladi cinque giorni del, come mostrato dai dati dell’operatoreo nazionale. China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway) ha riferito che oggi sono in programma ulteriori 1.710 treni passeggeri per garantire un’operazione di trasportoo senza intoppi. Ieri laha registrato 17,81 milioni didei passeggeri, ha riferito China Railway. La retea del Paese dovrebbe gestire 144 milioni didi passeggeri durante il ...

