Due pali e tanto cuore salvano il Cagliari - 1-1 con il Lecce | il calendario salvezza | CLASSIFICA

Cagliari, 5 maggio 2024 - Lunch match della trentacinquesima giornata che è un crocevia per la salvezza: il Cagliari, reduce dalla sconfitta di Marassi, ospita il Lecce, a cui manca pochissimo per raggiungere l'obiettivo. I sardi sono a tre punti di vantaggio dalla diciottesima posizione e, con ... Continua a leggere>>

Il match tra Cagliari e Lecce è finito 1-1. Scontro diretto di grandissima importanza per la zona retrocessione in questa trentacinquesima giornata di Serie A. DUE FACCE ? All’Unipol Domus va in scena una delle partite più importanti della giornata in ottica salvezza, ossia quella tra Cagliari e ... Continua a leggere>>