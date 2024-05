Niko Cutugno - chi è il figlio di Toto Cutugno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 5 maggio 2024) Molto riservato e amante della musica, proprio come il suo papà.è ildel celebre cantautore, scomparso il 22 agosto 2023 dopo una lunga malattia. Pseudonimo di Nicolò,solo in rare occasioni è apparso in televisione, come nell’intervista rilasciata a Mara Venier negli studi di Domenica In il 5 maggio 2024. Un’occasione per ricordare il padre e per offrirne un ritratto intimo e inedito con gli occhi di un ragazzo cresciuto all’ombra di un vero e proprio mito.di una relazione extraconiugaleè stato sposato per una vita con la moglie Carla Galli, ma la coppia non ha ...