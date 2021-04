Piazzapulita: il video dello scontro tra il leghista Claudio Borghi e il professor Andrea Crisanti: “Lei non ha capito nulla!” (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri da Corrado Formigli a Piazzapulita è andato in scena uno scontro tra il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, e l’onorevole della Lega Claudio Borghi. Il clou della vicenda è quando Crisanti dice a Borghi: “Lei non ha capito nulla di microbiologia. Glielo dico dalla mia posizione di professore all’Imperial College”. La risposta di Borghi è quella di citare uno studio di Ioannidis pubblicato sul Journal of epidemiology in cui si critica il lockdown contro l’epidemia di coronavirus. L’epidemiologo John Ioannidis dell’Università di Standford ne ha pubblicato uno in cui sosteneva che i contagiati sono molti di più. E quindi la mortalità è molto più bassa, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri da Corrado Formigli aè andato in scena unotra il, microbiologo dell’Università di Padova, e l’onorevole della Lega. Il clou della vicenda è quandodice a: “Lei non hanulla di microbiologia. Glielo dico dalla mia posizione die all’Imperial College”. La risposta diè quella di citare uno studio di Ioannidis pubblicato sul Journal of epidemiology in cui si critica il lockdown contro l’epidemia di coronavirus. L’epidemiologo John Ioannidis dell’Università di Standford ne ha pubblicato uno in cui sosteneva che i contagiati sono molti di più. E quindi la mortalità è molto più bassa, ...

La7tv : #piazzapulita Crisanti 'bacchetta' Claudio Borghi e le sue teorie: 'L'università di Stanford ha cancellato tutti i… - PiazzapulitaLA7 : 'Non ci sono i numeri per riaprire' Andrea Crisanti - PiazzapulitaLA7 : “Il passaporto vaccinale? Aggiunge l’insulto alla beffa. Ci sono una serie di persone che si sono vaccinate e non a… - ST09972061 : RT @todorov_denis: @borghi_claudio Notate bene alla fine del video la reazione di Calabresi davanti ai dati e studi portati in studio da Bo… - PietroCuratola : RT @molumbe: #Borghi ha fatto impazzire #Crisanti e tutta #piazzapulita. -