VIDEO Carlo Macchini scatenato alla sbarra: vola in Finale agli Europei, 3° posto. Riviviamo l’esercizio (Di giovedì 22 aprile 2021) Carlo Macchini si è qualificato brillantemente alla Finale di Specialità alla sbarra in occasione degli Europei 2021 di ginnastica artistica. L’azzurro ha confezionato un esercizio magistrale, confermando il suo eccellente livello tecnico e ribadendo di essere uno dei migliori atleti in circolazione al mondo su questo attrezzo. Il 24enne è stato praticamente perfetto e ha ottenuto 14.066 (6.1 il D Score), un punteggio anche un po’ stretto per quello che si è vista in pedana a Basilea. Il marchigiano è ottimo terzo e domenica andrà a caccia di una medaglia. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Carlo Macchini alla sbarra nelle qualificazioni degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021)si è qualificato brillantementedi Specialitàin occasione degli2021 di ginnastica artistica. L’azzurro ha confezionato un esercizio magistrale, confermando il suo eccellente livello tecnico e ribadendo di essere uno dei migliori atleti in circolazione al mondo su questo attrezzo. Il 24enne è stato praticamente perfetto e ha ottenuto 14.066 (6.1 il D Score), un punteggio anche un po’ stretto per quello che si è vista in pedana a Basilea. Il marchigiano è ottimo terzo e domenica andrà a caccia di una meda. Di seguito ildeldinelle qualificazioni degli ...

Advertising

redazioneiene : “La notte Carlo Gilardi urla ‘Ridatemi la mia libertà’”. @GiovannaNinaPal ci legge una lettera che arriverebbe da… - agorarai : Un pranzo con 40 persone in Sardegna, il giorno precedente del ritorno dell’isola in zona rossa. Sembra sia stato o… - RaiTre : C’è stato un tempo, la prima metà dall’ottocento, in cui per fare fortuna si emigrava da Milano a Napoli e non vice… - domenicalive : A #DomenicaLive riguardiamo le immagini dei funerali del principe Filippo - Carlo_sfd : RT @flauraUSPP: Roma: Metro A oggi pomeriggio. E poi il caffè lo prendiamo fuori dal bar e #Coprifuocoalle22 #coprifuoco #LMV -