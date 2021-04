Skoda Fabia - Nuovi bozzetti anticipano lo stile della quarta generazione (Di giovedì 22 aprile 2021) La nuova Skoda Fabia non ha quasi più segreti. Dopo aver anticipato molte caratteristiche della quarta generazione della sua segmento B, tra cui le dimensioni e la gamma motori, la Casa boema ha diffuso anche alcuni bozzetti che svelano Nuovi dettagli sul design esterno della cinque porte, il cui debutto è previsto a maggio. Aerodinamica attiva. Il primo sketch mostra la sezione frontale dell'auto, caratterizzata da linee marcate e da elementi ripresi dai più recenti modelli del costruttore, come la calandra composta da listelli neri verticali e incorniciata da una finitura cromata. Dal disegno si nota anche un cofano solcato da profonde nervature. La Skoda, inoltre, ha specificato che la presa d'aria inferiore, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 aprile 2021) La nuovanon ha quasi più segreti. Dopo aver anticipato molte caratteristichesua segmento B, tra cui le dimensioni e la gamma motori, la Casa boema ha diffuso anche alcuniche svelanodettagli sul design esternocinque porte, il cui debutto è previsto a maggio. Aerodinamica attiva. Il primo sketch mostra la sezione frontale dell'auto, caratterizzata da linee marcate e da elementi ripresi dai più recenti modelli del costruttore, come la calandra composta da listelli neri verticali e incorniciata da una finitura cromata. Dal disegno si nota anche un cofano solcato da profonde nervature. La, inoltre, ha specificato che la presa d'aria inferiore, ...

Ultime Notizie dalla rete : Skoda Fabia Val D'Aveto, in arrivo il 37° Rally della Lanterna L'edizione 2020 fu dominata da Giacomo Scattolon, davanti a Jacopo Araldo ed Andrea Spataro, che portarono sul podio un terzetto di Skoda Fabia R5, la vera e propria regina delle gare di zona. Anche ...

Il Rally della Lanterna torna il 19 e 20 giugno L'edizione 2020 fu dominata da Giacomo Scattolon , davanti a Jacopo Araldo ed Andrea Spataro , che portarono sul podio un terzetto di Skoda Fabia R5, la vera e propria regina delle gare di zona. ...

Skoda Fabia: nuovi bozzetti e caratteristiche della quarta generazione - Quattroruote.it Quattroruote Nuovi bozzetti anticipano lo stile della quarta generazione La compatta, che debutterà a maggio, sarà caratterizzata da un design votato all’efficienza aerodinamica e allineato agli altri modelli del marchio ...

All’Elba senza l’atteso exploit Moricci si piazza soltanto 14° L’impegno al Rally Elba per Pavel Group nello scorso fine settimana può definirsi come un bicchiere mezzo pieno. La squadra si è presentata al via della prima prova del Campionato Italiano Wrc con due ...

