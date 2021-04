L'annuncio del Presidente della Regione Liguria (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato che dal 26 aprile la Regione Liguria passerà in zona gialla. Covid, Toti: “Dal 26 aprile la Liguria tornerà in zona gialla” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) IlGiovanni Toti ha annunciato che dal 26 aprile lapasserà in zona gialla. Covid, Toti: “Dal 26 aprile latornerà in zona gialla” su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Joe Biden ha deciso di riconoscere il genocidio armeno. Lo scrive il New York Times. Sarà il primo presidente Usa a… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - Agenzia_Ansa : Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul clima con un taglio delle emissioni… - dr91j : RT @1411nico: L'annuncio della #SuperLeague è stato accelerato da una fuga di notizie. I club non erano ancora pronti. In particolare, gio… - marrus91 : RT @MaynardJames: @francescocosta Io direi che un annuncio del genere lo fai a campionati chiusi e coppe assegnate, con un evento in mondov… -