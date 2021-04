World Padel Tour: finisce l’Alicante Open per i colori azzurri (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiude con gli incontri di oggi l’avventura azzurra alla tappa dell’ Alicante Open del World Padel Tour. Dopo l’uscita al primo turno della coppia maschile formata da Simone Cremona e Daniele Cattaneo, oggi le coppie femminili in gara si fermano al primo turno delle eliminatorie dopo aver superato i primi due della fase pre-eliminatoria. Una mattinata positiva con i due incontri in programma che hanno visto contrapposte Chiara Pappacena Cipriani e Giulia Sussarello a Carlotta Casali Vannicelli e Carolina Orsi Gallorini. Un derby tutto italiano combattuto fino alla fine come dimostra il risultato. La vittoria se la sono aggiudicata Casali Vannicelli e Orsi Gallorini in due set 6-4 / 7-5. La coppia ha mostrato ancora un buono stato di forma dopo la tappa madrilena e dopo il primo incontro vinto facilmente con un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiude con gli incontri di oggi l’avventura azzurra alla tappa dell’ Alicantedel. Dopo l’uscita al primo turno della coppia maschile formata da Simone Cremona e Daniele Cattaneo, oggi le coppie femminili in gara si fermano al primo turno delle eliminatorie dopo aver superato i primi due della fase pre-eliminatoria. Una mattinata positiva con i due incontri in programma che hanno visto contrapposte Chiara Pappacena Cipriani e Giulia Sussarello a Carlotta Casali Vannicelli e Carolina Orsi Gallorini. Un derby tutto italiano combattuto fino alla fine come dimostra il risultato. La vittoria se la sono aggiudicata Casali Vannicelli e Orsi Gallorini in due set 6-4 / 7-5. La coppia ha mostrato ancora un buono stato di forma dopo la tappa madrilena e dopo il primo incontro vinto facilmente con un ...

Advertising

PadelReview : Presentato l'Estrella Damm Alicante Open 2021 - PadelReview : Alicante Open: fuori Tommasi-Stellato e Orsi-Casali - PadelReview : Sussarello: Mio infortunio sul 4-1 del primo set. Sarebbe stato più facile ritirarci ma felice di averci provato… - PadelReview : Alicante Open: Orsi e Casali eliminano Pappacena e Sussarello. In previa anche Stellato e Tommasi - NinniScovazzo : @BugattiCristian Volevo dirvi che domani parteciperò al torneo MEGA UNIVERSAL PADEL OF THE WORLD -

Ultime Notizie dalla rete : World Padel Le armi degli azzurri: le pale dei top 10 italiani Marcelo, ex giocatore italo - argentino del World Padel Tour emigrato dalle nostre parti ormai da anni, ha scelto una Wilson Ultra Pro v2 , il modello di punta della nuova linea Ultra, lanciata a ...

Dalla bandeja a Belasteguin: dizionario di un mondo in onda su Sky Bella notizia per gli abbonati Sky: la piattaforma ha ottenuto i diritti per tutte le tappe, sia maschili che femminili, del World Padel Tour di quest'anno e questo significa copertura televisiva molto buona (almeno dai quarti), commento dedicato e approfondimento. Brutta notizia per i non abbonati Sky: il World Padel Tour ...

World Padel Tour: Open di Alicante Corriere dello Sport.it Alicante Open WPT: La sfida tutta italiana Ieri si è disputato il primo turno del pre previa dell'Open di Alicante seconda tappa del circuito World Padel Tour con in campo le coppie azzurre Orsi-Casali e Tommasi-Stellato. Nel pomeriggio Carlot ...

Giorgia Marchetti a tutto padel: "Obiettivo World Tour in estate" L'ex tennista entusiasta per la propria svolta professionale: Ho iniziato a giocare per divertimento, ora voglio competere. Dinamiche differenti rispetto al tennis.

Marcelo, ex giocatore italo - argentino delTour emigrato dalle nostre parti ormai da anni, ha scelto una Wilson Ultra Pro v2 , il modello di punta della nuova linea Ultra, lanciata a ...Bella notizia per gli abbonati Sky: la piattaforma ha ottenuto i diritti per tutte le tappe, sia maschili che femminili, delTour di quest'anno e questo significa copertura televisiva molto buona (almeno dai quarti), commento dedicato e approfondimento. Brutta notizia per i non abbonati Sky: ilTour ...Ieri si è disputato il primo turno del pre previa dell'Open di Alicante seconda tappa del circuito World Padel Tour con in campo le coppie azzurre Orsi-Casali e Tommasi-Stellato. Nel pomeriggio Carlot ...L'ex tennista entusiasta per la propria svolta professionale: Ho iniziato a giocare per divertimento, ora voglio competere. Dinamiche differenti rispetto al tennis.