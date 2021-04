Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Parma (Di martedì 20 aprile 2021) Alle 20.45, la Juventus sfiderà il Parma all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono riscattare il ko con l’Atalanta, il Parma rialzarsi dopo la beffa con il Cagliari. In casa Juve, Pirlo ha annunciato che giocheranno Ronaldo, Dybala e Buffon. Bernardeschi è ancora positivo al Covid. Per il resto, probabile che riposi Chiellini con il possibile rientro di Bonucci in difesa. Dubbio tra Ramsey, Kulusevski e McKennie. Per il Parma infermeria piena per D’Aversa, con Iacoponi, Inglese, Zirkzee, Karamoh, Cyprien, Conti, Gagliolo e Kucka indisponibili. In attacco, il tridente dovrebbe essere formato da Man, Pellé e Mihaila, con Gervinho pronto a subentrare. Bani e Osorio la coppia di centrali difensivi. Queste le probabili formazioni: Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Alle 20.45, lasfiderà ilall’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono riscattare il ko con l’Atalanta, ilrialzarsi dopo la beffa con il Cagliari. In casa Juve, Pirlo ha annunciato che giocheranno Ronaldo, Dybala e Buffon. Bernardeschi è ancora positivo al Covid. Per il resto, probabile che riposi Chiellini con il possibile rientro di Bonucci in difesa. Dubbio tra Ramsey, Kulusevski e McKennie. Per ilinfermeria piena per D’Aversa, con Iacoponi, Inglese, Zirkzee, Karamoh, Cyprien, Conti, Gagliolo e Kucka indisponibili. In attacco, il tridente dovrebbe essere formato da Man, Pellé e Mihaila, con Gervinho pronto a subentrare. Bani e Osorio la coppia di centrali difensivi. Queste le(4-4-2): Buffon; Cuadrado, De ...

