La SuperLega si sta sbriciolando: riunione d'urgenza dei 12 club fondatori. Molti dietrofront in vista (Di martedì 20 aprile 2021) La SuperLega si sta sfaldando. Ieri l'annuncio della costituzione di questa nuova entità formata dai 12 club d'Europa più importanti, oggi il rischio che tutto finisca ancora prima di iniziare. Le pressioni delle Leghe Nazionali, di UEFA e FIFA sembrano avere sortito effetto. Il Barcellona ci sta ripensando (il numero 1 Laporta ha dichiarato che voteranno i soci), l'Atletico Madrid vacilla, il vice presidente esecutivo del Manchester United si è dimesso, i tifosi di Chelsea e Liverpool sono in rivolta, anche gli altri quattro club inglesi sembrano aver fatto dietrofront. Alcuni dei 12 club fondatori starebbero dunque pensando di sfilarsi. Proprio per questo motivo è stata convocata una riunione d'urgenza dei 12 club: l'appuntamento è ...

