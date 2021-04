La regina Elisabetta compie 95 anni | così i famigliari le staranno accanto nel compleanno più triste

(Di martedì 20 aprile 2021) Domani, 21 aprile, la sovrana trascorrerà la giornata circondata daiche faranno a turno per non lasciarla da sola nel primosenza il marito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Laha indossato una spilla dal significato particolare ai funerali del consorte Filippo. Il funerale del principe si è tenuto, come previsto, nella Cappella di San Giorno. Abituati a ...La voce choc sulla, l'esperto di reali britannici: 'Lo fa il giorno del suo compleanno' Pubblicato il 20 - 04 - 2021 alle ore 14:17. Ultima modifica il 20 - 04 - 2021 alle ore 14:17 ...Il Principe Harry ha deciso di restare a Londra per il compleanno di sua nonna, la Regina Elisabetta, che ha da poco perso suo marito Filippo.Game of Thrones, la serie cult tratta dal ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. TIMMUSIC ha creato una speciale playlist con 15 canzoni fantasy di artisti famosi che ben si s ...