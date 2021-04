Isola dei Famosi, ex del GF Vip commenta Tommaso Zorzi opinionista (e si candida) (Di martedì 20 aprile 2021) Matilde Brandi dopo il Grande Fratello Vip si candida pure per l’Isola dei Famosi, così come vi avevamo già scritto un po’ di giorni fa. La ballerina, intervistata dagli amici di Casa Chi, ha anche svelato cosa pensa di Tommaso Zorzi nei panni di opinionista. Ex del GF Vip svela cosa pensa di Tommaso Zorzi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 aprile 2021) Matilde Brandi dopo il Grande Fratello Vip sipure per l’dei, così come vi avevamo già scritto un po’ di giorni fa. La ballerina, intervistata dagli amici di Casa Chi, ha anche svelato cosa pensa dinei panni di. Ex del GF Vip svela cosa pensa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi operato agli occhi: «Spero di andare in trasmissione per difendermi» - lostvegas19 : RT @VanityFairIt: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare -