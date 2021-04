Ibarra lascia Sky, va a dirigere Engineering (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riporta Repubblica, l’amministratore delegato di Sky Italia, Massimo Ibarra, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico per andare a dirigere Engineering, di cui sarà ad e azionista. “Il manager era stato selezionato dai fondi azionisti a inizio gennaio, ma prima di decidersi a cambiare casacca aveva voluto portare a termine il lavoro iniziato in Sky. Chiusa la partita di diritti tv del calcio di seria A (aggiudicati a Dazn) e quella della riorganizzazione del gruppo, che ha portato a un accordo sindacale per uscite volontarie su un quarto dell’organico, Ibarra ha deciso di cambiare casacca”. Ibarra insieme ai fondi Bain capital e NB Renaissance Partners, del gruppo Neuberger Berman, ha importanti progetti per il rilancio del gruppo e conta di far diventare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riporta Repubblica, l’amministratore delegato di Sky Italia, Massimo, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico per andare a, di cui sarà ad e azionista. “Il manager era stato selezionato dai fondi azionisti a inizio gennaio, ma prima di decidersi a cambiare casacca aveva voluto portare a termine il lavoro iniziato in Sky. Chiusa la partita di diritti tv del calcio di seria A (aggiudicati a Dazn) e quella della riorganizzazione del gruppo, che ha portato a un accordo sindacale per uscite volontarie su un quarto dell’organico,ha deciso di cambiare casacca”.insieme ai fondi Bain capital e NB Renaissance Partners, del gruppo Neuberger Berman, ha importanti progetti per il rilancio del gruppo e conta di far diventare ...

Advertising

napolista : #Ibarra lascia #Sky, va a dirigere #Engineering Lo scrive Repubblica. Il manager era stato selezionato a inizio gen… - ImpieriFilippo : RT @classcnbc: #SKY ITALIA, SE NE VA L'AD Maximo Ibarra ha rassegnato le sue dimissioni da Sky Italia. Nominato a giungo 2019, dopo 18 me… - Primaonline : Ibarra lascia Sky per andare a guidare Engineering. Van Royen sovrintende in attesa del nuovo ad - e_pagliarini : Secondo IlSole24Ore il capo di Sky Italia Maximo Ibarra lascia l'incarico. Details are coming up... - paolomadron : Ibarra lascia la guida di @SkyItalia. Segreti di Pulcinella. -