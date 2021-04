(Di martedì 20 aprile 2021)chesi. La trasmissione radiofonica Elannuncia su Twitter che – contrariamente a quanto previsto – il presidente del Real Madrid Florentino Perez non è nei loro studi perché impegnato in unacon idella. Si teme chee sei isidal progetto. Per il direttore di Marca, invece, non c’è alcuna, Florentino Perez non ha voluto parlare. EN DIRECTO @manucarreno “Florentino Pérez no está aquí con nosotros como estaba previsto. Está reunido ahora mismo en su despacho con los ...

El Larguero: "Nuova riunione Superlega, paura che tutti i club inglesi si sfilino" La trasmissione radiofonica spa…

Suo padre Paco Alarcon , nelle vesti di procuratore a 'El' aveva confidato l'idea di una esperienzaa breve. "In questo momento non abbiamo offerte, ma Isco vuole provare un altro ...Suo padre Paco Alarcon , nelle vesti di procuratore a 'El' aveva confidato l'idea di una esperienzaa breve. "In questo momento non abbiamo offerte, ma Isco vuole provare un altro ...Secondo quanto riferito da El Larguero, trasmissione radiofonica spagnola ... al campo e non vuole fallire gli ultimi obiettivi rimasti, la società studia nuove mosse da attuare in estate per ...Madrid, 13 apr. – (Adnkronos) – Secondo ‘El Larguero’, trasmissione radiofonica spagnola, la Juventus è intenzionata a trattenere Alvaro Morata a Torino ...