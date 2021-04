Decreto sostegni, slitta al 31 maggio il termine per la richiesta del bonus da 2.400 euro (Di martedì 20 aprile 2021) Un mese in più per presentare la domanda necessaria a ottenere il bonus da 2.400 euro previsto dal Decreto sostegni. Il termine da fine aprile verrà posticipato al 31 maggio. E' in arrivo la circolare ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) Un mese in più per presentare la domanda necessaria a ottenere ilda 2.400previsto dal. Ilda fine aprile verrà posticipato al 31. E' in arrivo la circolare ...

Advertising

caritas_milano : La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione… - fattoquotidiano : Dl Sostegni, lavori fermi al Senato in attesa di più fondi per anticipare gli aiuti sui costi fissi. Il governo rin… - petergomezblog : Decreto Sostegni, la delusione di commercianti, ristoratori e imprese: “Coprono il 2% delle perdite. Molti non sara… - wam_the : Decreto Sostegni bis: quando arriva e cosa contiene? - TC83344947 : @INPS_it Per chi ha già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), è possi… -