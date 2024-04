Caro-bollette - vola la Tari | l’aumento tocca il 4,9%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Rifiuti sempre più pesanti. Agli aretini la prossima bolletta dellaarriverà con un aumento del 4,9%. Lo ha votato all’unanimità l’assemblea dei sindaci dell’Ato Toscana Sud, presieduta dal sindaco Alessandro Ghinelli. Il costo 2024 per il Comune è di 21.597.000 euro, pari a un più 4,9% rispetto al 2023. "Tale incremento medio viene riprodotto in maniera sostanzialmente omogenea sia sulle utenze domestiche che su quelle non domestiche. Gli effetti saranno visibili negli inviti di pagamento a saldo da corrispondere entro il 2 dicembre. Quelli in fase di recapito, scadenza 30 aprile, si riferiscono invece all’acconto 2024 calcolato sulleffe del 2023" è stato spiegato in giunta., divenuto più impattante dall’anno in cui è stato applicato il metodo di calcolo nazionale Arera, sembra sia ...