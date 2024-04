Campionato Primavera 1 - anticipi e posticipi della 33ª giornata con Lazio-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Anche se qualificata ormai ai playoff per lo scudetto, l’continua a giocare per chiudere la regular season al primo posto in classifica. In attesaprossima gara contro l’Hellas Verona, i nerazzurri hanno ricevuto oggi comunicazione di data e orario per la sfida contro lalasuccessiva nel. PERCORSO – Con quattro vittorie consecutive – tra cui l’ultima sulla Fiorentina – l’continua nel suo percorso per provare a vincere la regular season del1. Per i nerazzurri l prossimo impegno casalingo sarà contro l’Hellas Verona, mentre oggi è arrivata la comunicazione di date e orari die ...