Russell Crowe - Rami Malek e Michael Shannon star del thriller storico Nuremberg

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le riprese disono attualmente in corso in Ungheria e i protagonisti sonosaranno i protagonisti del nuovo film, unche verrà diretto da James Vanderbilt. Il progetto cinematografico verrà presentato ai potenziali finanziatori e distributori al Mercato del Festival di Cannes tra qualche settimana. Il filmè stato scritto da Vanderbilt, basandosi sul libro The Nazi and the Psychiatrist scritto da Jack El-Hai. Le riprese sono attualmente in corso ...