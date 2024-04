Supermercati Gs - convalidato il sequestro di 64,7 milioni di euro A rischio per un anno la pubblicità dei prodotti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 30 aprile 2024 – È statoilpreventivo d’urgenza, eseguito lo scorso 15 aprile dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, di 64,7dia carico della GS spa del gruppo deiCarrefour Italia nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano su una presunta frode fiscale. Lo ha deciso, nei giorni scorsi, il gip Luca Milano che ha fissato per il prossimo 17 maggio l’udienza per discutere sulla misura del divieto per undi pubblicizzare beni e servizi chiesta dal pm Paolo Storari nei confronti della società della grande distribuzione. L’inchiesta è una di quelle coordinate dalla Procura di Milano sui cosiddetti "serbatoi di manodopera": un presunto sistema, attraverso il quale grandi aziende si ...

