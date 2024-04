(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – “che propone le classi separate per studenti? Una frase del genere ci intristisce, chea vedere su cosa ada più di 20abbiamo lavorato". Lo afferma la consigliera comunale del Pd e fondatrice dell’associazione Coordinamento Etico dei Caregivers, Maria Antonietta Scognamiglio., infatti, secondo quanto raccontato dalla consigliera dem, daè impegnata sul tema e madre di un figlio contà, è una città all’avanguardia sulla. "Grazie alla rete di associazioni - spiega Scognamiglio -, e ai contributi delle università". Il generale Roberto, neocandidato alle Europee per il Carroccio, aveva ...

“Riteniamo importante che anche la premier dica cosa pensa. In queste ore abbiamo assistito alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia ma non alle sue”. A parlare ai microfoni di Notizie.com è la deputata del Pd Irene Manzi , dopo le polemiche sulla gestione dell’ordine pubblico alla manifestazione ... Continua a leggere>>

Vannacci e il caso disabili. "venga a pisa, da 20 anni noi modello di didattica inclusiva" - La consigliera Pd e coordinatrice dei caregivers Scognamiglio: "Portrò la questione in consiglio comunale. Frasi che intristicono" ...

Continua a leggere>>

Genova, narcotrafficante scarcerato per un cavillo. Ma il pm lo fa ritornare in cella - Il giudice per le indagini preliminari non aveva notificato la data dell’interrogatorio all’avvocato. Il boss, accusato anche di un sequestro di persona, era ...

Continua a leggere>>

“A pisa c’era più gente che a Milano” Alessandro Bastoni risponde alla provocazione di Moscardelli: “Si sbagliava, siete più belli” - Nella giornata di festa per il ventesimo scudetto dell’Inter c’è stato spazio per striscioni decisamente provocatori, come quello di Dumfries stile GTA 5, ma anche per battute puramente goliardiche. P ...

Continua a leggere>>