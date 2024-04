Un patrimonio da favola Contesa lunga trent’anni - ma l’eredità di Sir Acton resta all’università Usa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Firenze, 30 aprile 2024 – Quasidi braccio di ferro giudiziario, intorno aldadi Sir Harold. Ma l’ultima sentenza, pronunciata pochi giorni or sono dal tribunale civile di Firenze, azzera le pretese degli eredi di Liana Beacci - la figlia che il padre di Harold, Arthur, ebbe fuori dal matrimonio con la governante Ersilia - e dà ragione alla New York University, proprietaria di Villa La Pietra, sulla via Bolognese, una volta casa dello scrittore inglese, oggi sede del prestigioso istituto internazionale, e al British Institute, beneficiario dei locali di palazzo Lanfredini. Il tribunale (giudici Silvia Governatori, presidente, Monica Tarchi e Ilaria Benincasa) ha infatti respinto i ricorsi degli eredi della Beacci, che puntavano all’inserimento ...