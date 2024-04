Salute 4 0 - l’IA rintraccia cellule metastatiche | migliora la diagnosi del cancro in fase avanzata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Uno strumento di intelligenza artificiale ha superato le attuali tecniche cliniche nell’identificazione ditumoraliallo stadio iniziale, in circolazione nell’organismo umano. E’ quanto emerge da uno studio internazionale, pubblicato su ‘Nature Medicine’. Alcuni tipi dirimangono inosservati fino a quando non si diffondono dalla loro origine a organi distanti. Ora, gli scienziati hanno sviluppato il modello proof-of-concept, che potrebbe aiutare i medici are lae il trattamento deline allungare l’aspettativa di vita delle persone. “Si tratta di un risultato piuttosto significativo: puo’ essere usato come strumento di assistenza”, ha detto Faisal Mahmood, che studia le applicazioni ...