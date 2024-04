(Di martedì 30 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2024 "Undi girello di, und'e undi parmigiano. Esattamente la cifra che ilpromette per gennaio dell'anno prossimo. Come si capisce, le anticipazioni non ci sono. Non si è parlato di detassazione, sicurezza sul lavoro, al rinnovo di contratto a 5 milioni di lavoratori. Servono politiche industriali e politiche strutturali" lo ha detto il segretario della Uil,undi, undie und'davanti a Palazzo Chigi, dopo aver incontrato il. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2024 "Un chilo di girello di carne , un litro d'olio e un chilo di parmigiano. Esattamente la cifra che il governo promette per gennaio dell'anno prossimo. Come si capisce, le anticipazioni non ci sono. Non si è parlato di detassazione, sicurezza sul lavoro, al ... Continua a leggere>>

Bombardieri mostra 1 chilo di carne e formaggio e 1 litro d’olio: “Ecco quanto promesso dal Governo” - "Un chilo di girello di carne, un litro d’olio e un chilo di parmigiano. Esattamente la cifra che il governo promette per gennaio dell’anno prossimo. Come si capisce, le anticipazioni non ci sono. Non ...

Continua a leggere>>

Il bonus tredicesima slitta al 2025. Si sgonfia il decreto Primo Maggio - Quindi bisogna correre, marciare "per obiettivi e tempi” scanditi, con bonus/malus per le Regioni. Fitto poi annuncia che la “decontribuzione Sud” “finirà a giugno”: niente proroga per la misura in ...

Continua a leggere>>

Mensa dell’ospedale, servizio sospeso: disagi e polemiche - È ormai da diverso tempo che la mensa dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha interrotto il servizio per medici e infermieri a causa della quasi totale assenza di persone che ...

Continua a leggere>>