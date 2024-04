Milan - difficile arrivare a Fofana

(Di martedì 30 aprile 2024) La missione delsul mercato sarà per un centrocampista con caratteristiche più difensive rispetto a quelli presenti in rosa. Il nome...

Addio milan, Kjaer non è il solo: in tanti con la valigia in mano - Diversi i giocatori pronti a fare le valigie in casa milan: non solo Kjaer e Giroud, il club rossonero perde alcune pedine importanti ...

Continua a leggere>>

Conte al milan, c’è la bocciatura: “Ha poco di rossonero” | ESCLUSIVO - Claudio Pasqualin, storico agente di Del Piero, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: da Yildiz al futuro di Allegri ...

Continua a leggere>>

milan, Loftus-Cheek ko: come cambia la trequarti e chi sale al fantacalcio - Infortunio Loftus-Cheek - Il centrocampista del milan è ko: come cambia la trequarti rossonera e chi sale al fantacalcio ...

Continua a leggere>>