La Russa | Giocatori più amati all’Inter? Due nomi! Motivi differenti

(Di martedì 30 aprile 2024) Ignazio La, presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter, intervenuto a Radio Serie A ha fatto dueriguardo i"simbolo" della stagione nerazzurra, con la conquista dello scudetto. GARA A DUE – Duesimbolo dell'Inter 2023-2024, Ignazio Lafa duein particolare: «Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, una bella lotta tra loro due. L'attaccante perché è capitano della squadra. Il secondo, invece, perché fa arrabbiare i cugini (ride, ndr), e poi ci dà un grande apporto tecnico».

