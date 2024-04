Milva | su Rai 3 il documentario sulla sua vita

(Di martedì 30 aprile 2024) MILANO – Se molte possono vantare il titolo di “dive”, poche possono affermare di essere rimaste tali per sempre. Con la sua inconfondibile chioma rossa, la sua voce calda e particolarissima ed una personalità unica,è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani e a farsi conoscere per chi era veramente: un’artista indimenticabile, una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, unada pioniere Gianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando”da cantautore: intervista ad Angelo Bettati

milva, diva per sempre, un docufilm a tre anni dalla morte - milva, la Rossa. milva la Pantera di Goro. Se molte possono vantare il titolo di "dive", poche possono affermare di essere rimaste tali per sempre. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

“milva, diva per sempre” il 3 maggio in prima serata su Rai Tre - “milva, diva per sempre” In onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai Tre A tre anni dalla sua scomparsa, il documentario di Angelo Longoni rende ...

Continua a leggere>>

Tv, "milva, diva per sempre" in onda il 3 maggio su Rai Tre - Roma, 24 apr. (askanews) - Se molte possono vantare il titolo di 'dive', poche possono affermare di essere rimaste tali per sempre. Con ...

Continua a leggere>>