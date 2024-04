Javier Milei - Israel - Giappone | rivoluzione-Na -o, ecco i nuovi equilibri mondiali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Come sta la Nato? Qualche anno fa, Macron l'aveva diagnosticata in morte cerebrale. Era il 2019: tre anni dopo l'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato tutto ed è scattata la corsa a mettersi sotto la protezione dell'Alleanza centrata sugli Stati Uniti. Non solo nel teatro nord atlantico ed europeo: l'Argentina diha di recente bussato alle porte di Bruxelles. E ancora una volta dalla fine della guerra fredda i paesi del Patto Atlantico si sono trovati davanti il solito dilemma: out of area or out of business. Diventare un'agenzia globale di sicurezza oppure chiudere bottega. E la richiesta di security, garantita dalla Nato oppure da cloni locali della stessa, sta diventando un tema sempre più centrale nella politica internazionale. Come vedrete di seguito. 1) È vero che l'Argentina si sta avvicinando alla Nato? Il 18 aprile il ministro ...