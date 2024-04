PARTITA LA TRANSAT CIC - ALBERTO BONA E IL CLASS40 IBSA IN QUARTA POSIZIONE DOPO 24 ORE DI NAVIGAZIONE

(Di martedì 30 aprile 2024) LORIENT, Francia–(BUSINESS WIRE)–Un avvio spettacolare, domenica 28 aprile alle 13.30 per la regata transoceanicaCIC, una delle prove più impegnative per i velisti solitari, chiamati ad affrontare condizioni molto dure per raggiungere New Yorkoltre 3mila miglia di, partendo da Lorient, in Bretagna. I 48 skipper iscritti, divisi nelle categorie IMOCA (33, alcune provviste di foil),(13) e Vintage (2) si sono posizionati lungo la linea di partenza, nel canale tra la costa bretone all’altezza del piccolo abitato di Lomener e l’isola di Groix.un percorso verso Sud Est, disegnato dal direttore di regata con l’obiettivo di rendere spettacolare e sicuro l’avvio della transoceanica, gli skipper hanno iniziato la risalita della costa bretone. Una partenza ...

