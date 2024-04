Isola dei Famosi - Edoardo Stoppa “rinuncia” a Juliana Moreira per salvare il cibo del gruppo

Isola dei Famosi 2024, Edoardo Stoppa e l’amore per Juliana Moreira A L’Isola dei Famosi 2024 è arrivata Juliana Moreira per una sorpresa al marito Edoardo Stoppa. La showgirl e conduttrice è volata in Honduras per riabbracciare il marito e rivela a Vladimir Luxuria: «è stata tosta, non me ...

Continua a leggere>>